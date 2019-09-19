Защитники климата Земли устроили манифестацию на заседании парламента Швейцарии

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /ТАСС/. Национальный совет (нижняя палата швейцарского парламента) вынужден был прервать в четверг примерно на пять минут дебаты в связи с манифестацией, которую устроили в зале заседаний около 70 сторонников защиты климата Земли от потепления. Видеосюжет об инциденте показала в вечернем выпуске новостей швейцарская вещательная компания RTS.

Она сообщила, что около 70 молодых людей, находившихся на местах для публики на втором ярусе зала, неожиданно запели в разгар парламентских дебатов народную итальянскую песню Bella Ciao ("Прощай, красавица"), исполнявшуюся участниками Сопротивления во время Второй мировой войны. Они развернули транспарант с надписью на английском языке: "Final Countdown - 16 Months Left" ("Финальный отсчет - осталось 16 месяцев"). RTS пояснила, что участники акции тем самым напомнили о необходимости добиться снижения парникового эффекта на планете до конца 2020 года.

Демонстранты не сразу отреагировали на призывы председателя Национального совета Марины Кароббио дать возможность парламенту продолжить дискуссию. "Мы увидели ваш лозунг. Пожалуйста, уберите его", - сказала она. Но участники акции продолжали петь. "[После этого в происходящее] вынуждены были вмешаться сотрудники службы безопасности, - сообщила RTS. - Были зарегистрированы личные данные манифестантов".

Официальный представитель парламента Карин Буркхальтер заявила телекомпании, что жалобу на демонстрантов в правоохранительные органы было решено не подавать. Отвечая на вопрос журналистов о том, как участники акции проникли в охраняемое здание Федерального дворца, где помимо парламента работает также правительство Швейцарии, Буркхальтер сказала, что они пришли как обычные посетители, желающие присутствовать на заседании, что, согласно правилам, не возбраняется. Никаких дополнительных мер по усилению безопасности после этого инцидента принимать не планируется, и сессия парламента продлится, как и было запланировано, до 27 сентября, сказала официальный представитель. Одна из главных тем повестки дня нынешней сессии - меры по снижению выбросов в атмосферу парникового углекислого газа.

Среди парламентариев нет единого мнения по поводу демонстрации. Депутат от центристской Демократическо-христианской партии Мартин Кандинас осудил нарушение порядка, призвав подать официальную жалобу в полицию. Негативно отреагировал на инцидент также представитель правопопулистской Швейцарской народной партии Ив Нидеггер. "Коммунистическая песня прервала дебаты в парламенте под предлогом защиты климата", - констатировал он. Вместе с тем, за манифестантов вступилась председатель Партии "зеленых" Регула Ритц, расценившая в Twitter их действия как "мужественные, трогательные и необходимые".