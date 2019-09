Трамп подал иск к прокурору, потребовавшему раскрыть данные о его налоговых отчислениях

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подал иск с требованием признать незаконными действия прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса, который ранее запросил предоставить налоговые декларации американского лидера. Об этом говорится в документах, поступивших в четверг в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Газета The New York Times сообщила в понедельник, что Вэнс в конце августа направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization c 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

В поданном адвокатами Трампа иске утверждается, что требования Вэнса противоречат американской конституции. Истцы заостряют внимание на том, что законы США запрещают проводить в отношении действующего президента страны расследование по уголовному делу. В документе также подчеркивается, что неприемлемо проводить разбирательство, руководствуясь политическими мотивами и с целью создать помехи для работы главы государства.

В качестве ответчиков по делу указаны Вэнс и Mazars. Юристы Трампа просят суд запретить компании отвечать на запросы прокурора. Представители фирмы ранее заявляли, что она готова выполнить любые законные требования властей.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.

Прокурор округа Нью-Йорк специализируется на предъявлении обвинений за нарушения законов штата. Эта должность является выборной. Вэнс представляет Демократическую партию США.