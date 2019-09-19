Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства до 21 ноября

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Инициативу поддержал 301 конгрессмен, 123 высказались против. Аналогичную процедуру предстоит провести Сенату Конгресса, чтобы до 30 сентября, когда в стране заканчивается 2018 финансовый год, документ подписал президент США Дональд Трамп.

В случае непринятия бюджета США грозит новый "шатдаун" - приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

Контролирующие Сенат однопартийцы президента выступают и за увеличение расходов на оборону, при этом хотят урезать выделение средств на образование, здравоохранение и помощь иностранным государствам. В то же время имеющие большинство в Палате представителей демократы считают, что вместо возведения стены финансирование лучше направить на внутренние программы. Таким образом, законодателям необходимо будет прийти к компромиссу, чтобы принять бюджет.