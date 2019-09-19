Совбез ООН осудил теракты в Афганистане

ТАСС, 20 сентября. Совет Безопасности (СБ) ООН осуждает теракты, произошедшие за последние недели в Афганистане, в том числе взрывы в столице страны и городах Чарикар и Калат 17 и 19 сентября. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном в четверг на сайте Совбеза.

"Члены Совета Безопасности выражают глубокие соболезнования семьям жертв и правительству Афганистана, а также желают скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в релизе.

В заявлении также подчеркивается, что СБ ООН призывает все страны к международному сотрудничеству и помощи правительству Афганистана для привлечения террористов и их пособников к ответственности.

В результате взрывов в Кабуле и Чарикаре во вторник погибли по меньшей мере 30 человек, около 80 пострадали. Взрыв в Калате в четверг унес жизни 20 человек, число раненых достигло 95, сообщается в релизе.

Ответственность за все три теракта взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).