Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на $250 млн

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила выделение $250 млн на военную помощь Украине. Соответствующий пункт прописан в утвержденном конгрессменами законопроекте о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября.

В документе говорится, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября. Программа выделения средств на оказание военной помощи Киеву, если ее не продлят законодатели, может завершиться 30 сентября. Контролирующие Палату представителей демократы опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ожидается, что контролируемый республиканцами Сенат Конгресса рассмотрит данный законопроект уже на следующей неделе. Расхождения между двумя партиями по вопросам финансирования может замедлить его принятие, однако эксперты склоняются к тому, что сенаторы все же одобрят документ, и он в итоге попадет на стол Трампа.

На прошлой неделе представитель американской администрации высокого ранга сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечала газета, президент хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.