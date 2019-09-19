Reuters: аравийская коалиция заявила о начале операции против хуситов на востоке Йемена

ТАСС, 20 сентября. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о начале наступления на позиции хуситов (сторонников мятежного движения "Ансар Аллах") к северу от портового города Ходейда на востоке Йемена. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

По данной информации, авиаудары будут нанесены по "военным целям". Представители коалиции призывают мирных жителей избегать пребывания рядом с обозначенными объектами.

В ночь на 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. Ответственность за нападения, которые серьезно повлияли на производство нефти в королевстве, взяли на себя сторонники движения "Ансар Аллах".

18 сентября официальный представитель саудовского министерства обороны заявил о причастности Ирана к атакам и выразил уверенность, что ракеты прилетели не из Йемена. В то же время хуситы продолжают настаивать на том, что именно они стоят за этой операцией.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.