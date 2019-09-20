Boeing провел испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Один из ведущих подрядчиков Пентагона - корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы компании.

В нем отмечается, что первый испытательный полет, который продлился два часа, проводился над аэропортом города Сент-Луис (штат Иллинойс). Специалисты Boeing проверяли основные функции беспилотника. "Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания, затем поднялся в воздух и полетел по заранее установленному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления", - отмечается в документе.

Прошлым летом Boeing выиграла тендер на создание MQ-25 Stingray. Контракт на сумму $805 млн предусматривает разработку, производство, испытания и поставку ВМС США четырех MQ-25 к 2024 году. В целом в рамках программы создания палубной беспилотной авиационной системы дозаправки в воздухе (Unmanned Carrier Aviation Air System, UCAAS) Пентагон намерен закупить 72 Stingray за $13 млрд.

Один беспилотник должен быть способен доставлять примерно 8 т горючего для дозаправки в воздухе 4 - 6 истребителей на расстояние до 930 км. Кроме того, на Stingray предполагается устанавливать аппаратуру для выполнения задач наблюдения, разведки и сбора информации.