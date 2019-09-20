Боевики в Идлибе не выпускают мирных жителей

АЛЕППО /Сирия/, 20 сентября. /ТАСС/. Боевики антиправительственных группировок в провинции Идлиб на севере Сирии не выпускают местных жителейина подконтрольные правительству территори. Открывшийся на днях после долгого перерыва пункт пропуска "Абу-эд-Духур" для выхода мирного населения и желающих сложить оружие мятежников пустует, сообщил журналистам бригадный генерал сирийской армии Набиль Абдулла, ответственный за организацию гуманитарного коридора.

"По данным разведки, очень много людей хотят покинуть эту зону, но находящиеся в Идлибе террористические группировки блокируют работу гуманитарного коридора. Ведущие к пункту пропуска дороги перекрыты, жителям под угрозой расстрела запрещают уезжать. По сути, боевики прикрываются мирными жителями, используют их как живой щит", - сказал сирийский генерал.

Пункт пропуска "Абу-эд-Духур" был открыт 13 сентября после продолжительного перерыва - ранее он работал с марта по декабрь 2018 года, тогда посредниками выступили старейшины окрестных деревень. Повторное открытие состоялось по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в тесном взаимодействии с сирийской стороной.

"Пункт полностью готов к работе, наши военные врачи развернули здесь медпункт. Также организованы автобусы для доставки вынужденных переселенцев к местам проживания. Кроме того, ЦПВС подготовил для нуждающихся более 3 т гуманитарной помощи", - сообщил журналистам представитель ЦПВС Андрей Харламов. По его словам, договоренность о возобновлении работы коридора была достигнута, однако в последний момент боевики отказались выпускать мирных жителей.

По данным ЦПВС, с 4 марта 2018 года идлибскую зону деэскалации покинули почти 45 тыс. человек. Они вывезли с собой около 4,7 тыс. транспортных средств и почти 55 тыс. голов скота.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году территория трех этих зон перешла под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству, большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".