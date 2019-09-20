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Генассамблея ООН - 2019

Абэ встретится с президентами Роухани и Трампом на ГА ООН

Премьер Японии посетит Нью-Йорк с 23 по 26 сентября

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с 23 по 26 сентября посетит Нью-Йорк, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН, а также встретится с президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга

"Премьер Абэ с 23 по 26 сентября посетит Нью-Йорк, а с 26 по 28 посетит Брюссель. В Нью-Йорке он примет участие в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН, также у него запланированы встречи на высшем уровне с президентами США и Ирана. В Брюсселе он встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером", - сказал Суга.

12-13 июня Абэ посещал Иран с официальным визитом, в ходе которого встретился с Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Глава японского правительства неоднократно подчеркивал, что хотел бы выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном.

Теги
ЯпонияРоухани, ХасанАбэ, СиндзоТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2019
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