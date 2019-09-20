Тайвань разорвал отношения с Кирибати вслед за Соломоновыми Островами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 сентября. /ТАСС/. Тайвань потерял второго за неделю союзника на международной арене, разорвав официальные отношения с Республикой Кирибати. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава тайваньского внешнеполитического ведомства Джозеф У.

По данным тайваньской стороны, это крошечное тихоокеанское государство готовится установить дипломатические связи с КНР. В понедельник Тайбэй по этой же причине разорвал официальные отношения с Соломоновыми Островами.

В результате число стран, признающих суверенитет самоуправляемого китайского острова, во всем мире сократилось до 15. Основную их часть составляют крошечные и малозначительные государства Латинской Америки, Африки и Океании, которым Тайбэй оказывает финансово-экономическую помощь, а также Ватикан.

В минувшем году Тайвань лишился сразу трех союзников на международной арене: с ним разорвали связи Буркина-Фасо, Доминиканская Республика и Сальвадор. Это произошло на фоне усиления материковым Китаем кампании по дипломатической изоляции острова, который Пекин считает неотъемлемой частью своей территории.