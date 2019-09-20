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СМИ: в Турции выдан ордер на задержание 74 военных по подозрению в причастности к путчу

Силовики уже начали операцию по задержанию, сообщил телеканал Haber Turk

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 74 действующих военнослужащих в рамках операции против членов "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Об этом сообщил в пятницу телеканал Haber Turk.

По его данным, силовики уже начали операцию по задержанию.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.

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