Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября в Нью-Йорке

​​​​ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 23 сентября в Нью-Йорке для продолжения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

"22 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отправится в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова", - сказала она.

Главы дипведомств двух стран провели в текущем году уже несколько встреч по нагорнокарабахскому урегулированию.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.