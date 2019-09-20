В Баку подтвердили встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке 23 сентября

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян встретятся в Нью-Йорке 23 сентября при посредничестве сопредседателей минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Это подтвердила в пятницу пресс-служба азербайджанского МИД.

"22 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмара Мамедъярова с сопредседателями минской группы ОБСЕ. На следующий день, 23 сентября, предусмотрено проведение встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Ранее о готовящихся в Нью-Йорке контактах Мнацаканяна и Мамедъярова ТАСС проинформировала пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян. Предыдущая встреча глав МИД двух стран по карабахскому урегулированию состоялась 20 июня в Вашингтоне.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.