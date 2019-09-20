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Генассамблея ООН - 2019

Глава МИД Японии намерен на ГА ООН встретиться с Лавровым, Помпео и Зарифом

Тосимицу Мотэги на переговорах с главой российского МИД хотел бы провести открытый обмен мнениями по проблеме мирного договора

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги намерен во время своей поездки в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН провести ряд двусторонних встреч, в том числе с российским и иранским коллегами Сергеем Лавровым и Мохаммадом Зарифом, а также с госсекретарем США Майклом Помпео. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио.

На переговорах с Лавровым Мотэги хотел бы "провести открытый обмен мнениями по проблеме мирного договора". С иранским министром политик намерен коснуться "вопроса стабилизации ситуации на Ближнем Востоке". Также, как заявил японский министр, в ходе поездки в Нью-Йорк он планирует затронуть тему ситуации на Корейском полуострове.

Помимо этого, Мотэги в Нью-Йорке также примет участие во встрече министров иностранных дел стран "семерки". Его визит в США продлится с 22 по 28 сентября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАИранРоссияЗариф, Мохаммад ДжавадПомпео, Майкл (Майк)Мотэги, ТосимицуГенассамблея ООН - 2019
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