Первые С-400 в Турции будут развернуты в декабре

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Первые российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут развернуты в Турции в декабре текущего года. Об этом сообщил в пятницу руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

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"Системы С-400 будут развернуты и приведены в готовность в декабре", - цитирует его новостной портал Haberler.

Генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков в конце августа проинформировал, что обучение турецких военных обращению с ЗРС С-400 будет проходить с 1 сентября 2019 года по 2 января 2020 года. Вторая очередь поставок дивизионов С-400 в республику запланирована на 2020 год.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.