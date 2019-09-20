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Бывшего вице-мэра Кишинева задержали для допроса

Генпрокуратура Молдавии не уточняет причины задержания Нистора Грозаву

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры Молдавии задержали в пятницу утром для допроса бывшего вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В интересах следствия Генпрокуратура отказалась уточнить причины задержания.

Грозаву, который занимал пост вице-мэра с 2017-го по 2019 годы, проходил в качестве свидетеля по коррупционному скандалу вокруг строительства платных парковок в Кишиневе. Это произошло в феврале 2018 года, когда по обвинению в коррупции был арестован мэр столицы Дорин Киртоакэ, руководивший городом 10 лет.

По этому же делу тогда были задержаны и другие муниципальные чиновники. Следователи утверждали, что градоначальник и некоторые его сотрудники получали взятки в особо крупных размерах.

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