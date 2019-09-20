Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Евдокимова, который ранее занимал пост заместителя руководителя этой спецслужбы. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Евдокимов был назначен заместителем главы службы в июле текущего года. До этого он занимал должность начальника управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины.

Предшественником Евдокимова на посту главы СВР был Владислав Бухарев. Он возглавлял спецслужбу с 11 июля по 11 сентября текущего года, после чего был переведен на должность первого заместителя главы Службы безопасности Украины.