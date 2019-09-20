Прокуратура Грузии возбудила дело в связи с помилованием заключенных президентом

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление служебными полномочиями" в связи с помилованием президентом страны Саломе Зурабишвили заключенных. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

"Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями в процессе помилования осужденных Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других лиц. Преступление квалифицируется частью 1 статьи 332 УК", - сказано в документе.