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Прокуратура Грузии возбудила дело в связи с помилованием заключенных президентом

Дело в отношении Саломе Зурабишвили возбуждено по статье "злоупотребление служебными полномочиями"

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье "злоупотребление служебными полномочиями" в связи с помилованием президентом страны Саломе Зурабишвили заключенных. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

"Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями в процессе помилования осужденных Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе, Зураба Надирадзе и других лиц. Преступление квалифицируется частью 1 статьи 332 УК", - сказано в документе.

Теги
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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