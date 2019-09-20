Минск выступил за скорейший обмен послами между Белоруссией и США

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии считает, что скорейший обмен послами между Минском и Вашингтоном стал бы важным шагом для развития двусторонних отношений. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Надо понимать, что вопрос назначения послов - это суверенное право каждой страны, и я не уверен, что для этого потребуется проведение каких-то специальных консультаций или дополнительных встреч. При этом, безусловно, по нашему мнению, для раскрытия всего потенциала двусторонних отношений целесообразно скорейшее возвращение послов", - сказал Глаз.

Пресс-секретарь МИД сообщил, что "речь идет о важном, принципиальном политическом решении направить в столицы двух стран чрезвычайных и полномочных послов". "Этот шаг позволяет запустить процедуры подбора и согласования кандидатур в обеих столицах", - пояснил Глаз.

По его словам, эти процедуры займут определенное время. "Данные заявления, которые были сделаны, не означают, что послы уже назначены и завтра приступят к работе", - сказал представитель МИД, отметив, что сейчас трудно предсказать, когда эти процедуры завершатся. "При этом мы понимаем, что в силу сложившейся практики в США процедура назначения занимает определенное время. Вместе с тем важно понимать, что политическая воля на это есть, и поэтому сейчас уже вопрос находится больше в технической плоскости", - добавил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

О готовности осуществления взаимного обмена послами между Минском и Вашингтоном объявил 17 сентября заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний; вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах. В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились, что привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске. В начале 2019 года стороны официально объявили о том, что сняли прежде существовавшее ограничение на взаимное дипломатическое присутствие в Минске и Вашингтоне.