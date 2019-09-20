Аграрии в разных регионах Украины вышли на акции против продажи земли иностранцам

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Аграрии в разных регионах Украины проводят акции протеста в связи с планами властей страны по открытию рынка земли сельскохозяйственного назначения.

"Сегодня у нас проходит мирная акция <...> во многих городах Украины. Вчера был большой земельный форум, на котором президент Украины заявил, что украинская земля будет продаваться только украинцам и украинским компаниям. Далее в дискуссии мы поняли, что [собственниками] украинских компаний могут быть иностранцы", - заявил в эфире телеканала "112 Украина" участник протеста в Киевской области, глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дикун.

Он подчеркнул, что украинские аграрии обеспокоены сложившейся перспективой. "Еще ни одна страна в мире, которая открывала рынок земли, на первом этапе не пускала никаких иностранцев. Мы сюда сегодня пришли в первую очередь, чтобы обратить внимание общества и украинской власти на этот вопрос", - пояснил он. Дикун напомнил, что вопрос о рынке земли касается каждого жителя Украины, так как "аграрный бизнес - это 17% ВВП и 40% валютной выручки страны".

Протесты в Киевской области проходят по такому же сценарию, как и в других регионах. Участники в количестве нескольких десятков человек стоят вдоль трассы вместе со своей припаркованной на обочинах техникой, в частности грузовыми автомобилями и тракторами. Они держат плакаты со своими требованиями, однако дороги не перекрывают, столкновений не происходит. О намерении провести акции протеста накануне сообщил Всеукраинский аграрный совет, уточнив, что митинги будут проходить в течение двух часов после полудня на основных трассах страны. Акция анонсирована как исключительно мирная.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что его реформа не позволит иностранцам покупать землю на Украине. Еще 8 августа он сообщал, что в этом году будет проведена земельная реформа, которая позволит в 2020 году создать рынок земли на 40 млн га. Он также поставил перед правительством задачу разработать проект этой реформы до 1 октября. Однако, как выяснилось, согласно плану реформы земли, право на покупку сельхозугодий смогут получить украинские компании, собственниками которых являются иностранцы.

Узаконить оборот земли в рыночных условиях от Украины требуют Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ). В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ в рамках новой кредитной программы говорится, что Киев и эксперты Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения. По словам авторов меморандума, на Украине "стартовала информационная кампания, поясняющая преимущества проведения земельной реформы". Сейчас на Украине действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, который продлевается парламентом много лет подряд.