Вучич заявил, что США ждут от Сербии признание независимости Косова

БЕЛГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают, что Сербия признает независимость самопровозглашенного Косова. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Pink.

"Поменяли ли они [США] свою позицию, стала ли она лучше? Я бы не сказал <...> для нас это тяжелая работа. США жду от Сербии, вы это видели в письме президента Трампа, чтобы мы признали независимость Косова. Не надо обманывать народ, в более мягкой форме или к концу диалога это скажут и остальные западные страны, которые признали Косово", - сказал он.

"Так обстоят вещи на Западе. Что нам тем временем удается, так это указать на свою позицию", - сказал сербский лидер.

По его словам, в ходе предстоящего заседания Генассамблеи ООН у него запланировано много встреч, центральной темой которых будет Косово. Также планируется встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по инициативе германской стороны.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Предложения "поделить" сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку - то есть оставить районы, где преобладают косовары, Приштине, а север Косова, где еще сохранилось сербское население, закрепить за сербами - высказывалось и ранее. Однако в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косову, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительный процент населения.