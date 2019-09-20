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МИД Белоруссии заявил об ажиотаже на пустом месте из-за проекта интеграции с Россией

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что этот документ не выходит за рамки Договора о Союзном государстве

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Подготовленный проект программы развития интеграции между Белоруссией и Российской Федерацией не выходит за рамки Договора о Союзном государстве. Об этом заявил в пятницу на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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"Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта - программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора от 1999 года там быть не может", - отметил он.

По его словам, "ажиотаж [вокруг документа] создан совершенно на пустом месте". "Для него нет никаких практических оснований" - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

8 декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Предполагается, что к декабрю окончательно одобренный пакет документов по дальнейшей интеграции стран будет представлен президентам РФ и Белоруссии.

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