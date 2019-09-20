В МИД Украины сообщили, что контактная группа не смогла подписать "формулу Штайнмайера"

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Контактная группа на заседании в среду в Минске письменно не согласовала "формулу Штайнмайера" из-за технического недоразумения и будет вносить в нее правки. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В среду в Минске контактная группа действительно выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже", - сказал он в интервью "Европейской правде".