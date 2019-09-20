СМИ: три ракеты упали неподалеку от места проведения предвыборной акции в Афганистане

ТАСС, 20 сентября. Три ракеты упали вблизи места проведения предвыборного митинга кандидата в президенты Афганистана Гульбеддина Хекматиара. Об этом в пятницу сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на местные власти.

По их данным, нападение произошло в городе Гардез провинции Пактия, данных о пострадавших не поступало. Лидер оппозиционной Исламской партии Афганистана Хекматиар заявил, что атака была предпринята его политическими оппонентами, а не радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Хекматиар возглавляет Исламскую партию с 1979 года. В 1993-1994 и 1996-1997 годах он занимал пост премьер-министра Афганистана. В 2003 году администрация США включила его в террористический список наряду с основателем движения "Талибан" муллой Омаром и бывшим главарем террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамой бен Ладеном. В 2016 году президент Афганистана Ашраф Гани подписал мирное соглашение с Исламской партией.

Проведение выборов президента Афганистана находится под вопросом из-за осложнившейся в стране ситуации с безопасностью. Голосование запланировано на 28 сентября 2019 года. Ранее сообщалось, что выборы пройдут 20 июля, однако их переносили уже несколько раз. После недавних взрывов в провинции Парван и Кабуле лидер Афганистана Ашраф Гани подтвердил намерение провести выборы, несмотря на провокации.