Черная полоса в жизни Трюдо. Что такое блэкфейс и почему он может стоить политику карьеры

18 сентября журнал Time опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо.

Канадская вежливость и толерантность уже давно стали мемом. Тем удивительнее, что в последние дни в стране гремит расистский скандал, и более того — его главным участником оказался всеми любимый красавчик-премьер и любитель разноцветных носков Джастин Трюдо.

Но на этом скандал не закончился. Через день телеканал Global News откопал компрометирующую премьера видеозапись, предположительно сделанную в 1990-е годы. На ней Трюдо в блэкфейсе и афропарике гримасничает, улыбается и машет руками. Причем будущий премьер наложил черный грим не только на лицо, но и на руки и даже ноги — это видно по его рваным джинсам.

Премьер поспешил извиниться за ошибку молодости. "В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать, — объяснил свой поступок Трюдо. — Я прошу у канадцев за это прощения". По словам премьера, 18 лет назад он и подумать не мог, что такой костюм можно будет связать с расизмом. "Теперь я понимаю, что это не так", — признал Трюдо, напомнив, что "всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности".

Лидеры оппозиционных партий Канады, а также ряд мусульманских организаций обвинили главу кабмина в расизме. Трюдо пришлось вновь публично извиняться и вместе с тем признать, что он "не помнит", как часто использовал блэкфейс в прошлом.

Все это происходит в разгар предвыборной кампании — парламентские выборы в Канаде намечены на 21 октября. Видеокомпромат на Трюдо в редакцию телеканала Global News прислали из оппозиционной Консервативной партии, которая буквально наступает на пятки Либеральной партии Трюдо.

Расистский скандал может окончательно пошатнуть позиции премьера, которые и так были ослаблены после разбирательства вокруг инженерно-строительной компании SNC-Lavalin. Канцелярию премьера обвиняли в давлении на генпрокурора страны, чтобы тот прекратил уголовное дело в отношении фирмы. На фоне скандала Трюдо призывали уйти в отставку, но он отказался.

Что не так с блэкфейсом?

Блэкфейс (англ. black face — "черное лицо") — это черный грим, который в первой половине XIX века наносили белые актеры для изображения персонажей-афроамериканцев. Строго говоря, Трюдо обвиняют в том, что он использовал brownface, то есть "коричневое лицо", но сильной разницы между этими понятиями нет — и то и то считается проявлением расизма.

Феномен блэкфейса возник благодаря водевилям и шоу менестрелей. Актеры играли либо рабов с плантаций, либо освобожденных черных в их самой карикатурной и дегуманизирующей форме. Для макияжа натирали лицо гуталином, оставляя нетронутой лишь область вокруг рта — чтобы губы смотрелись больше. Подобное изображение лишь подкрепляло расистские стереотипы об афроамериканцах и представление о том, что они во всех отношениях уступают белым гражданам США. Парадоксально, но блэкфейсом приходилось пользоваться даже чернокожим актерам, поскольку зрители хотели видеть именно такой пародийный образ.

Блэкфейс стал частью американского мейнстрима благодаря белому комику Томасу Райсу, который играл черного персонажа по имени Джим Кроу. Оттуда пошло имя печально знаменитых "законов Джима Кроу", которые на рубеже XIX и XX веков привели к сегрегации в учебных заведениях, магазинах, вокзалах и пр.

В американском кино первой половины XX века черных персонажей неизменно играли белые актеры в блэкфейсе, а расистские водевили и менестрель-шоу продолжались до конца 1970-х — начала 1980-х годов. Даже в последние годы в США то и дело вспыхивают скандалы с неподобающим макияжем: например, телеведущая Меган Келли, бравшая в 2018 году интервью у Владимира Путина, была уволена с NBC за то, что на Хэллоуин решила перевоплотиться в певицу Дайану Росс, использовав при этом афропарик и блэкфейс.

Обвинения в расистском макияже звучали в адрес десятков американских селебрити: Роберта Дауни — младшего, Джимми Фаллона, Ким Кардашьян, даже Дрейка (хотя он афроамериканец, вернее, афроканадец). Gucci пришлось отозвать свитер, в котором усмотрели признаки блэкфейса, а Кэтти Перри — свои фирменные туфли.

Блэкфейс и политика

В последние годы борьба за социальную и расовую справедливость в Америке принимает все более интенсивный характер, поэтому любой скандал, касающийся блэкфейса, становится новостью национального масштаба — особенно если участником этого скандала оказывается политик. Губернатору-демократу Ральфу Нортаму (штат Вирджиния) пришлось извиняться за свое фото из 1980-х, на котором он предстает в черном макияже (правда, затем политик заявил, что на фотографии не он, а какой-то другой человек). Генеральный прокурор штата демократ Марк Херринг просил прощения за то, что в то же самое время носил блэкфейс на вечеринке. В августе губернатор штата Алабама Кей Айви также извинился за то, что носил расистский макияж в колледже.

Канадцы имеют такую же позорную историю блэкфейса, как и американцы, но считают себя более прогрессивными в вопросах расовой справедливости. Реальность же заключается в том, что еще в 1843 году чернокожие жители Торонто пытались ходатайствовать перед правительством города о запрете шоу менестрелей — безуспешно. Подобные выступления продолжались вплоть до 1970-х годов.

Некоторые историки считают, что канадцы "обеляют" свою историю — начиная с жестокого обращения с коренными народами и заканчивая рабством и расизмом — чтобы подчеркивать свое превосходство перед южным соседом. По аналогии, Трюдо всегда позиционировал себя как борца за социальную справедливость и инклюзивность, противопоставляя себя "расисту"-Трампу. Только вот 45-й президент США никогда не красил свое лицо в черный цвет — разве что в оранжевый.

Артур Громов