В Киеве не исключают "пакетного" решения по Донбассу и транзиту газа

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил возможности решения вопросов по газовому транзиту с РФ наряду с проблемой урегулирования конфликта в Донбассе в рамках нормандского формата.

"Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, некий big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины", - заявил он, отвечая на вопрос корреспондента о возможности "какого-то пакетного решения, которое будет включать и вопросы Донбасса, и поставки и транзит газа".

При этом министр подтвердил, что, действительно, "в некоторых документах, в заявлениях (нормандского формата - ЕП) затрагивается вопрос энергетической безопасности Украины".