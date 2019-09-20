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Выборы президента США - 2020

Мэр Нью-Йорка объявил о выходе из президентской гонки

В избирательной кампании продолжают участвовать около 20 претендентов

ТАСС, 20 сентября. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост главы государства в качестве претендента от Демократической партии США. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в интервью телеканалу NBC.

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"Я чувствую, что отдал все, что мог, на первичных выборах. Это явно не мое время, поэтому я собираюсь завершить свою президентскую кампанию", - сказал де Блазио.

В настоящее время в президентской гонке участвуют около 20 претендентов. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки (штат Висконсин).

На место кандидата в президенты от Республиканской партии пока претендуют двое - действующий глава администрации США Дональд Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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