В Брюсселе сообщили, что встреча по Brexit оказалась безрезультатной

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча британского министра по вопросам выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) Стивена Баркли и главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье завершилась без результатов, стороны договорились продолжить переговоры. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в пятницу в Брюсселе.

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"Мишель Барнье и Стивен Баркли договорились, что технические переговоры продолжатся, - отмечается в нем. - Крайне важно, чтобы в соглашение о выходе было включено полностью работоспособное и юридически функциональное решение. Мы по-прежнему готовы и открыты для изучения любых предложений, которые отвечают всем целям "бэкстопа".