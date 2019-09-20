Бывшего вице-мэра Кишинева задержали по обвинению в коррупции

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Генеральной прокуратуры Молдавии задержали на 72 часа бывшего вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву по подозрению в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в пятницу были проведены массовые обыски. В результате были заведены три уголовных дела, в том числе о создании преступной схемы по незаконной сдаче земельных участков под застройку.

"Были заслушаны лица, подозреваемые в мошенничестве, фальсификации доказательств, а также превышении служебных полномочий. В результате предпринятых мер на 72 часа были задержаны два человека - бывший вице-мэр и сотрудник генерального управления мэрии Кишинева", - говорится в сообщении.

Грозаву, который занимал пост вице-мэра с 2017-го по 2019 годы, проходил в качестве свидетеля по коррупционному скандалу вокруг строительства платных парковок в Кишиневе. Это произошло в феврале 2018 года, когда по обвинению в коррупции был арестован мэр столицы Дорин Киртоакэ, руководивший городом 10 лет.

По этому же делу тогда были задержаны и другие муниципальные чиновники. Следователи утверждали, что градоначальник и некоторые его сотрудники получали взятки в особо крупных размерах.