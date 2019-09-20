Председателем украинской делегации в ПАСЕ стала депутат от "Слуги народа"

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Елизавета Ясько избрана председателем украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала депутата Верховной рады Елизавету Ясько ("Слуга народа") председателем делегации. Соответствующее решение было принято на собрании делегации", - сообщило в пятницу издание "Украинские новости".

Первым заместителем председателя стал депутат от "Батькивщины" (лидер - Юлия Тимошенко) Сергей Соболев, заместителем - депутат от партии "Голос" (лидер - Святослав Вакарчук) Рустем Умеров.

Согласно информации из СМИ, Елизавета Ясько (1990 года рождения) до избрания депутатом Рады была политологом, экспертом по вопросам культуры. Она также является членом нескольких международных организаций, лектором Украинского католического университета, работала в Министерстве по вопросам диджитализации, культуры медиа и спорта Великобритании.