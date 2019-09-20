Президент Литвы назвал недопустимыми попытки запугать членов еврейской общины

ВИЛЬНЮС, 20 сентября. /ТАСС/. Представители еврейской общины Литвы подверглись психологическому давлению, такие попытки запугивания недопустимы. Об этом в пятницу заявил президент страны Гитанас Науседа.

"Наших сограждан пытаются запугать, мы этого игнорировать не можем и обязаны сообща дать отпор склонным к злобе силам", - сказал он.

Как отметил президент, прошлого переписать не дано. "Однако, мы должны сделать все для того, чтобы былые ошибки не повторялись", - отметил он. Науседа признал, что трагедия практически уничтоженной во время Холокоста еврейской общины Литвы "произошла не только раскрученной пришлыми силами машиной уничтожения, но и из-за выбора своих же соотечественников (литовцев - прим. ТАСС)". "Это мы должны признать и с этим смириться", - подчеркнул Науседа.

"Ненависть, - отметил он, - вновь поднимает свою мерзкую голову в циничных попытках получить в дискуссиях политические дивиденды".

Награды от президента

Президент в пятницу вручил награды жителям Литвы, участвовавшим в годы Холокоста в спасении литовских евреев. Большинство наград было вручено потомкам этих покойных уже лиц.

В последний месяц Литва столкнулась со всплеском антисемитских настроений. Он был вызван демонтажем мемориальной доски участнику антисоветского послевоенного подполья Йонасу Норейке и переименованием улицы имени Казиса Шкирпы. Они оба известны своими антисемитскими взглядами, и, как отмечают в Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, это могло способствовать вовлечению части литовцев в преследования евреев во время Холокоста.

В прошлое воскресенье у здания офиса еврейской общины в Вильнюсе неизвестные насыпали землей на тротуаре знак свастики.

В Литве перед Второй мировой войной проживали около 220 тыс. евреев. В результате Холокоста еврейская община потеряла 90% своих представителей. Это самый высокий в процентном отношении показатель таких потерь во всех оккупированных нацистами странах Европы.