Помпео оценил экономический успех Азербайджана

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. США поддерживают усилия Азербайджана, направленные на поставки энергоресурсов на мировые рынки, и считают экономический успех страны важным для стабильности в регионе. Об этом говорится в послании госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео президенту Ильхаму Алиеву по случаю 25-летия подписания контракта между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом иностранных нефтяных компаний на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" на шельфе Каспия.

"Мы поддерживаем ваши усилия и верим, что экономический успех Азербайджана важен для стабильности и процветания в региона", - следует из послания, которое было зачитано на состоявшейся в пятницу в Баку юбилейной церемонии послом США в Азербайджане Эрлом Лиценбергером.

В поздравлении отмечается, что, подписав в 1994 году контракт с западными компаниями и проложив трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан, "Азербайджан превратился в важного поставщика нефти на мировые рынки и сыграл значимую роль в создании прямого сообщения между Каспийским и Средиземным морями". "Продвигая Южный газовый коридор (для транспортировки азербайджанского газа на европейские рынки - прим. ТАСС), вносящий стратегический вклад в энергобезопасность Европы, Азербайджан продолжает играть ведущую роль", - говорится в послании госсекретаря США.

По словам Помпео, успешное энергетическое партнерство Азербайджана и США внесло позитивный вклад в стратегические отношения между двумя странами, в том числе в области экономики, безопасности, прав человека, фундаментальных свобод и демократического управления.

"Соединенные Штаты Америки намерены продолжать и углублять сотрудничество во всех этих сферах", - подчеркивается в послании.