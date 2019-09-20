Трамп заявил, что США вводят санкции в отношении Национального банка Ирана

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон вводит санкции в отношении Национального банка Ирана.

"Самые значительные санкции из всех, что когда-либо вводились против страны", - сказал он журналистам в Белом доме во время встречи с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома.

Как отмечается в распространенном в пятницу пресс-релизе американского Минфина, власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.