Шведская активистка объявила глобальную экологическую забастовку

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. акций пройдут по всему миру в рамках глобальной климатической забастовки с 20 по 27 сентября. Об этом сообщила 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира за акции, цель которых - привлечь внимание к проблеме изменения климата.

"Глобальная климатическая забастовка с 20 по 27 сентября: 5225 акций в 156 странах на всех семи континентах", - написала она в своем Twitter, добавив, что число заявленных и подтвержденных акций постоянно увеличивается.

В конце августа Тунберг прибыла в Нью-Йорк для участия в мероприятиях под эгидой ООН. Для того, чтобы пересечь Атлантический океан, она использовала экологически чистый вид транспорта - спортивную яхту Malizia II. Путешествие под парусом заняло около месяца.

Грета Тунберг в марте была номинирована на Нобелевскую премию мира шведскими и норвежскими парламентариями. В феврале 2019 года девушка организовала шествие по Парижу, к которому присоединилось около 1 тыс. человек. В руках она несла плакат с надписью на шведском, которую можно перевести как "Забастовка школы ради климата". С этим же плакатом она раньше ходила к стенам шведского парламента, а позже стала устраивать акции и в других странах: ей удалось собрать 7,5 тыс. человек в Брюсселе. В декабре прошлого года она выступала с речью на Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата в Катовице (Польша).