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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Си Цзиньпин назвал атаку на объекты в Саудовской Аравии ударом по мировому рынку нефти

Председатель КНР осудил недавнее нападение

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин осудил в пятницу в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом недавнее нападение на нефтяные объекты в этой стране, назвав его ударом по международному рынку энергоносителей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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"Китайская сторона осуждает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, поскольку этот инцидент нанес удар по международному энергетическому рынку, отразившись на ситуации в Персидском заливе", - приводит телеканал слова китайского лидера.

Си Цзиньпин выразил надежду, что будет проведено справедливое расследование. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность и не содействовали эскалации напряженности в регионе.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к нападению власти Ирана. Тегеран назвал это заявление безосновательным.

Теги
СШАИранЙеменКитайСаудовская АравияСи ЦзиньпинСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльПомпео, Майкл (Майк)Атаки на предприятия Saudi Aramco
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