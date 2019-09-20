Си Цзиньпин назвал атаку на объекты в Саудовской Аравии ударом по мировому рынку нефти

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин осудил в пятницу в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абделем Азизом Аль Саудом недавнее нападение на нефтяные объекты в этой стране, назвав его ударом по международному рынку энергоносителей. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
"Китайская сторона осуждает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, поскольку этот инцидент нанес удар по международному энергетическому рынку, отразившись на ситуации в Персидском заливе", - приводит телеканал слова китайского лидера.
Си Цзиньпин выразил надежду, что будет проведено справедливое расследование. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность и не содействовали эскалации напряженности в регионе.
В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к нападению власти Ирана. Тегеран назвал это заявление безосновательным.