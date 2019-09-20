Трамп прокомментировал скандал вокруг его беседы с иностранным коллегой

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Скандал вокруг телефонной беседы президента США Дональда Трампа с одним из его иностранных коллег раздут в Вашингтоне по политическим соображениям. Такое мнение сам Трамп выразил в пятницу, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

Глава администрации США охарактеризовал данные о том, что он якобы мог в упомянутом телефонном разговоре действовать в ущерб американским интересам "смехотворной публикацией" и "политической заказухой". Лицо в американской разведке, поднявшее тревогу в связи с высказывания Трампа в этой телефонной беседе, действовало по узкопартийным интересам, считает президент США.

Трамп также заверил, что высказывается в разговорах с иностранными коллегами "всегда надлежащим образом".