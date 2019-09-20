На границе Газы около 40 палестинцев пострадали в результате стычек с солдатами

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Около 40 палестинцев пострадали в пятницу в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа. Об этом сообщил новостной портал Samaa News со ссылкой на данные Минздрава прибрежного анклава.

По информации ведомства, 26 жителей анклава получили огнестрельные ранения. В числе пострадавших - двое медиков, оказывавших помочь раненым.

В течение дня сотни палестинцев после традиционной пятничной молитвы вышли на 75-й "Марш возвращения" и направились к границе с Израилем. На этот раз координаторы акции призвали провести ее под лозунгом "Пятница ливанских лагерей" в память о массовых убийствах в лагерях беженцев Сабра и Шатила на окраине Бейрута в 1982 году. Как это происходит практически каждую пятницу, военнослужащие применяют слезоточивый газ и открывают огонь по арабам, которые приближаются на опасное расстояние к пограничной полосе.

Уже больше года палестинцы в Газе устраивают манифестации в рамках "Марша возвращения", одно из главных требований протестующих - снятие израильской блокады анклава. Отправной точкой стал отмечаемый ими 30 марта в память о событиях 1976 года День земли. Тогда израильские власти конфисковали сотни земельных участков, принадлежащих арабам, что привело к масштабным демонстрациям, всеобщей забастовке на оккупированных территориях, а также столкновениям, жертвам и массовым арестам арабов. В основном шествия проходят по пятницам, и именно в эти дни столкновения на границе неизменно приобретают наиболее ожесточенный характер. Согласно данным Минздрава, с начала их проведения погибли более 300 человек, свыше 17,5 тысячи пострадали. В сентябре в стычках уже убиты двое палестинцев.