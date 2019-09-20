МИД ДНР заявил, что категорически против новых компромиссов по "формуле Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Дополнительные уступки со стороны республик Донбасса относительно согласования "формулы Штайнмайера" недопустимы. Об этом заявила в пятницу полпред Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах контактной группы Наталья Никонорова.

"Вызывает недоумение практика украинской стороны отрицать то, что было ею же согласовано ранее. Сейчас речь идет о тексте "формулы Штайнмайера", которая была уже дважды одобрена на саммитах "нормандской четверки" и неоднократно подтверждалась на встречах советников глав государств-гарантов минских соглашений - в том числе, и представителем Украины Андреем Ермаком. Тем не менее это почему-то не мешает Киеву заявлять о намерении изменить текст данного механизма, при этом игнорируя прямое поручение согласовать уже утвержденную формулировку от своего же представителя в "нормандском формате", - заявила Никонорова. По ее словам, возникает вопрос о полномочиях Ермака, указания которого не воспринимают его же коллеги в лице Кучмы.

"Хотим напомнить украинскому руководству, что предложенный господином Штайнмаером механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса - это компромисс, возникший из-за того, что Киев оказался не в состоянии имплементировать политические пункты комплекса мер таким образом и в тот период, который был закреплен в данном документе. Поэтому призывать представителей Донбасса пойти на какие-то дополнительные уступки недопустимо - мы уже согласились на компромиссное решение и категорически настаиваем на том, чтобы Украина выполнила его", - подчеркнула полпред Республики.

Обсуждение "формулы Штайнмайера" советниками глав "нормандской четверки" было вынужденным шагом, связанным с отказом представителей Украины в контактной группе работать над согласованием данного механизма, продолжила Никонорова. "Соответственно сейчас, когда есть прямое поручение на подписание готового текста данной формулы в рамках минской площадки, срыв ее подписания украинской стороной - это явное и откровенно циничное нарушение своих обязательств Украиной", - подытожила она.

Ранее в интервью изданию "Европейская правда" глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не смог 18 сентября в Минске подписать текст "формулы Штайнмайера" из-за "технического недоразумения". По его словам, у представителя Украины Леонида Кучмы были замечания, в текст, возможно "будет что-то добавлено или что-то изъято".

После состоявшейся в Минске в среду очередной встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины полпред России Борис Грызлов сообщил, что представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера". Тем самым, по словам Грызлова, Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, а также поставил под угрозу саммит "нормандской четверки", поскольку условием его проведения является наличие успешного результата по двум указанным направлениям.