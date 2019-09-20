В Тбилиси начался антиправительственный митинг движения "Стыдно"

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен человек вышли в пятницу в Тбилиси к зданию парламента Грузии на митинг движения "Стыдно", чтобы еще раз осудить действия властей во время жесткого разгона акции протеста 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни людей. Кадры митинга в прямом эфире транслирует грузинская телекомпания Pirveli .

Акция протеста была запланирована на 19:00, однако люди стали собираться у парламента задолго до ее начала. Движение "Стыдно" в ежедневном режиме на протяжении трех месяцев проводило небольшие митинги у парламента после разгона июньской акции. Изначально митингующие требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии, так как именно на него возлагали ответственность за жесткий разгон. После того, как 8 сентября парламент страны утвердил Гахарию на пост премьер-министра, недовольство протестующих перекинулось на все правительство. Как заявили организаторы мероприятия, после сегодняшней акции они прекращают митинги и переходят на новый этап протеста.

"Мы меняем стратегию борьбы, однако это ни в коем случае не означает того, что так как нас завтра тут не будет, что-то изменится. На самом деле, сегодня начало той большой борьбы, в которую мы вступаем", - сказала один из организаторов митинга Анна Чархалашвили в интервью TV Pirveli.

Подготовка к выборам

По ее словам, движение "Стыдно" приступает к подготовке к парламентским выборам 2020 года и с этой целью начнет ездить по регионам страны и информировать население. "Мы предлагали отправить в отставку Гахарию, однако вместо этого Бидзина Иванишвили (глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия") пошел ва-банк. Он назначил Гахарию лишь для того, чтобы показать свою силу своим избирателям. Мы обещаем, что наша группа "Стыдно" подключается к предвыборной кампании. Однако, это не означает, что мы будем участвовать в выборах. Мы будем ездить по регионам и говорить с людьми", - заключила она.

Ситуация у парламента на данный момент спокойная. По периметру стоят усиленные наряды полиции. Автомобильное движение на проспекте Руставели перед парламентом перекрыто.