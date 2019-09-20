CBS: 75 человек из 2 млн участников "Штурма "Зоны 51" пришли к месту проведения акции

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Примерно 75 человек собрались в ночь на пятницу у входа на территорию базы ВВС США Homey Airport, расположенную в штате Невада и более известную как Area 51, двое были задержаны. Об этом сообщил американский телеканал CBS.

Ранее неизвестные опубликовали в Facebook призыв ко всем желающим 20 сентября собраться большой группой и войти на территорию базы. Желание участвовать в акции изъявили около 2 млн человек. Организаторы отметили, что власти не смогут препятствовать, если на территорию базы попытается проникнуть большое число людей.

Стражи порядка задержали женщину, которая пыталась пролезть под ограждением, а также мужчину. Местные власти заявили, что могут применить силу, если кто-то попытается проникнуть на территорию базы.

"Зона 51" - распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Из-за повышенных мер безопасности на базе многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетян.