Трюдо пообещал в случае переизбрания запретить продажу штурмовых винтовок в Канаде

ОТТАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Лидер канадской Либеральной партии и премьер-министр страны Джастин Трюдо пообещал запретить в Канаде продажу штурмовых винтовок и ужесточить федеральный закон о продаже оружия в случае победы его партии на парламентских выборах. Как передает в пятницу телеканал CBC, такое заявление он сделал на встрече с избирателями в одном из районов Торонто, где в 2018 году стрелок открыл огонь по посетителям кафе, убив двух человек.

Премьер подчеркнул, что штурмовым винтовкам "нет места в канадском обществе". Также он пообещал позволить муниципалитетам самим регулировать продажу пистолетов, вплоть до полного запрета на их реализацию. Кроме того, Трюдо объявил, что в случае победы Либеральной партии на выборах его правительство разработает двухлетнюю программу по выкупу у населения по справедливой цене легально приобретенного стрелкового оружия.

22 июля в районе Торонто Гриктаун на одной из оживленный улиц, где находится много кафе и ресторанов, 29-летний Файсал Хуссейн открыл стрельбу по людям в одном из ресторанов, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. В результате погибли 10-летняя девочка и 18-летняя женщина, еще 13 человек пострадали.

Парламентские выборы в Канаде состоятся 21 октября. Лидер победившей партии обычно становится премьер-министром страны.