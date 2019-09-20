Судья направил новый запрос о лишении иммунитета экс-президента Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сентября. /ТАСС/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио постановил приступить к слушаниям по делу о взятках, обвиняемой по которому проходит сенатор и экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, и направил в парламент новый запрос о лишении ее неприкосновенности. Решение судьи было опубликовано в пятницу.

"Постановить завершить предварительное расследование и приступить к слушаниям", - говорится в документе.

Кроме того, судья решил "попросить Сенат Аргентины лишить привилегий Кристину Фернандес де Киршнер для того, чтобы поместить ее в камеру предварительного заключения".

Расследование дела о взятках было начато в ноябре 2017 года после того, как бывшая жена водителя заместителя министра планирования Роберто Барраты сообщила полиции, что видела, как ее супруг перевозил сумки с деньгами. По версии обвинения, эти деньги являются взятками от строительных и энергетических компаний. В ходе обыска в доме водителя были обнаружены тетради, в которых он записывал свои передвижения.

Фернандес де Киршнер - фигурант нескольких судебных дел. Ее обвиняют в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины, препятствовании расследованию теракта, незаконном обогащении и коррупции. В ноябре прошлого года в верхней палате парламента было созвано заседание для рассмотрения судебного запроса о лишении Фернандес де Киршнер неприкосновенности, однако в итоге оно было отменено из-за отсутствия кворума.

В мае сенатор, занимавшая пост главы государства с 2007 по 2015 гг., объявила, что будет баллотироваться на пост вице-президента Аргентины в паре с кандидатом на должность главы государства Альберто Фернандесом, который является фаворитом предвыборной гонки.