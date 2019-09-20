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США не обращались к Австралии с запросами по возможной операции против Ирана

Никакая дальнейшая деятельность на этом направлении не планируется, подтвердил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не обращался к Канберре ни с какими новыми запросами, касающимися возможной военной операции против Ирана. Об этом сообщил в пятницу на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме по итогам двусторонних переговоров премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

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"Как заявил президент [Трамп], никакая дальнейшая деятельность не планируется и не запрашивается в качестве содействия со стороны Австралии. Поэтому вопрос на эту тему неактуален", - сказал премьер. У него интересовались, запрашивали ли США какое-то дополнительное участие Вооруженных сил Австралии в действиях на иранском направлении, выходящее за рамки патрулирования международных вод в зоне Персидского залива.

Теги
АвстралияСШАИранТрамп, ДональдМоррисон, Скотт
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