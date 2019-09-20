На Украине оппозиция начала сбор подписей за снятие неприкосновенности с президента

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициировала сбор подписей депутатов за снятие неприкосновенности с президента Украины Владимира Зеленского и судей. Об этом в пятницу заявил депутат от фракции "Оппозиционная платформа" Илья Кива.

"Мы начали сбор подписей за снятие президентской неприкосновенности и неприкосновенности судей. Данная инициатива должна набрать 150 подписей народных депутатов. Это позволит нам всем уравнять государственных чиновников перед законом", - приводит слова Кивы пресс-служба партии.

Кива также заявил, что будет информировать, кто из числа народных депутатов поддержит данную инициативу. По его мнению, неприкосновенность президента и судей является "механизмом давления на оппозицию" и способствует укреплению власти главы государства. "Закон, снимающий неприкосновенность с президента и судей, даст возможность сделать всех равными перед законом, в том числе вертикаль власти. И тогда мы сможем говорить о том, что в Украине складываются демократические процессы", - заявил Кива.

Ране Верховная рада Украины приняла закон о снятии депутатской неприкосновенности.