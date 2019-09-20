Reuters: советник Трампа по Азиатскому региону может стать заместителем О'Брайена

ТАСС, 20 сентября. Советник президента США Дональда Трампа по вопросам Азии Мэтт Поттингер может занять кресло заместителя недавно назначенного американским лидером советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванное официальное лицо США.

В настоящее время Поттингер работает в Совете национальной безопасности (СНБ) США, где курирует вопросы, связанные с политикой в отношении Китая и КНДР. В начале своей карьеры он работал журналистом, а также проходил службу в ВМС США, отмечает агентство.

Трамп сообщил в среду на своей странице в Twitter, что назначит своим новым помощником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который в настоящее время занимает должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента.

На прошлой неделе Трамп отправил предыдущего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Он объяснил свое решение тем, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации.