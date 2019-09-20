Трамп проведет встречу с Зеленским на полях ГА ООН

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен высказаться на скорой встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским за то, чтобы все стороны выполняли минские договоренности. Об этом заявил в пятницу представитель администрации США высокого ранга, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей поездке Трампа в Нью-Йорк на мероприятия по линии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ведущий брифинга подтвердил, что Трамп собирается провести с Зеленским встречу на полях ГА ООН. Планируется, что этот контакт двух лидеров состоится 25 сентября, уточнил представитель администрации США. "Президент Трамп обсудит с президентом Зеленским важность того, чтобы все стороны <...>, придерживались своих обязательств в рамках минских соглашений", - сказал ведущий брифинга.

Он также отметил, что Трамп намерен обсудить с Зеленским возможности сотрудничества двух стран в сфере энергетики, расширения торговли, а также обсудит необходимость продолжения реформирования экономики Украины.

"Они рассмотрят дальнейшие возможности в дополнение к тому, что недавно было сделано, например, в сфере сотрудничества в области энергетики", - сказал он. "Они поговорят о возможностях дальнейших реформ экономики Украины, дополнительных возможностях в сфере торговли", - подчеркнул ведущий брифинга.

"Президент собирается выразить свою обеспокоенность тем, что он рассматривает как хищническую экономическую активность со стороны Китая на Украине, попытки похищать украинскую интеллектуальной собственность", - отметил также представитель вашингтонской администрации, не уточнив, о каких именно действиях Пекина идет речь.

Представитель администрации США также сообщил, что на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН у Трампа запланированы встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном и польским президентом Анджеем Дудой.