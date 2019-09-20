Посол ЕС: соглашение с Минском по визам вступит в силу через два месяца после заключения

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новый глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель сообщил, что соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии вступит в силу через два месяца после заключения. Об этом он сообщил в пятнице в эфире телеканала ОНТ.

МИД Белоруссии в пятницу сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии.

"Переговоры завершились, сейчас обе стороны осуществляют внутренние процедуры, которые позволят нам подписать эти два соглашения. Они вступят в силу через два месяца после заключения", - сказал дипломат. При этом отметил, что здесь надо понимать, что Европейской стороне требуется время, в ЕС 28 стран, это долгий процесс. "Нам также предстоит получить согласие Европейского парламента после подписания соглашения. Но я настроен оптимистично. И, действительно, со вступлением в силу обоих соглашений визовый сбор снизится с нынешних €60 до €35", - сказал он.

Белоруссия и ЕС с ноября 2014 года провели несколько раундов консультаций по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. В середине мая нынешнего года глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что стороны практически достигли соглашения. По его словам, консультации могут завершиться в ближайшее время, до подорожания шенгенской визы (до февраля 2020 года).

Экс-глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин заявляла, что стороны могут подписать соглашения по визам и реадмиссии осенью нынешнего года.