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Генассамблея ООН - 2019
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Глава МИД Ирана: США нет среди стран, с лидерами которых встретится Роухани на ГА ООН

США - это "еще не весь мир", отметил Мохаммад Джавад Зариф

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани проведет множество двусторонних контактов в ходе своего участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф после прибытия в Нью-Йорк.

"США - это еще не весь мир, у нас запланировано множество встреч, президент [Роухани] встретится с множеством лидеров других стран, я также проведу встречи на министерском уровне", - сказал он, отвечая на вопрос, планируются ли у него встречи с представителями США.

Встреча стран - участниц ядерной сделки 

Страны - участницы иранской ядерной сделки проведут встречу на министерском уровне 25 сентября на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщил Зариф.

Видеозапись его ответов размещена в Twitter официального представителя постпредства Ирана.

"У нас будет встреча по ядерному соглашению в среду на министерском уровне", - сказал министр.

Власти США выдали в четверг президенту Ирана и министру иностранных дел этой страны визы для посещения предстоящей сессии ГА ООН, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе. До этого момента участие Роухани и Зарифа в Генассамблее было под вопросом.

Теги
ИранРоухани, ХасанЗариф, Мохаммад ДжавадГенассамблея ООН - 2019
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