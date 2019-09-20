В Тбилиси завершились трехмесячные антиправительственные митинги

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Движение "Стыдно" в пятницу на митинге официально заявило о завершении акций протеста в Тбилиси у здания парламента, которые длились в течение трех месяцев и были направлены против действий властей во время разгона демонстрантов 20 - 21 июня. Кадры пятничного митинга транслировались в прямом эфире телеканала Pirveli.

"Мы являемся свободными гражданами свободной Грузии: врачи, которым доверяем свое здоровье; юристы, которым доверяем правду; журналисты, которым доверяем то, что говорим; полицейские, которым доверяем безопасность; учителя, которым доверяем детей; люди искусства и ученые, студенты и пенсионеры, шахтеры. Одним словом - все те, чей протест длится три месяца. Когда мы вместе, мы меняем будущее к лучшему", - сказал один из организаторов акции Шота Дигмелашвили в завершении протеста.

Под конец акции ее участники показали символичные "красные карточки" действующей власти, а также спели гимн Грузии. Кроме того, участники движения "Стыдно" озвучили свои планы на будущее. По их словам, они будут создавать мобильные группы, ездить по регионам и встречаться с местным населением, будут оказывать правовую помощь задержанным по обвинению в участии и организации беспорядков в ходе июньских событий. Они также заявили, что будут готовиться к предстоящим парламентским выборам 2020 года, чтобы сменить власть.

Акция протеста в Тбилиси началась в 19:00 (18:00 мск) и длилась более четырех часов. За это время к собравшимся успели обратиться десятки политиков, писателей и других общественных деятелей. На митинге выступил и основатель крупнейшего банка Грузии TBC Bank Мамука Хазарадзе, который недавно заявил о создании общественного движения "Лело". Оно вскоре будет преобразовано в политическую партию и тоже попытается прийти к власти после выборов 2020 года. Митингующие также не исключили, что "в случае необходимости" они будут вновь собираться у парламента каждый месяц 20 числа.

Демонстрация завершилась без эксцессов. В течение всего этого времени движение по проспекту Руставели перед парламентом было перекрыто, а периметр патрулировали усиленные наряды полиции. Сейчас проезд автомобилей по проспекту разрешен.

Июньские события

Что касается событий 20 - 21 июня, тогда поводом для митингов стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Дело о беспорядках на митингах в Тбилиси МВД Грузии совместно с Генпрокуратурой расследуют по статьям "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". В рамках этого расследования задержаны 16 человек, в том числе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Обвинения предъявлены и депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.