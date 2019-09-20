Президент Франции призвал "желтые жилеты" не срывать Дни национального наследия

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. 45-я манифестация движения "желтых жилетов" во Франции, которая должна пройти в субботу, совпадает по времени с проведением Дней национального наследия 21-22 сентября, в рамках которых многие исторические здания, в том числе Сенат и даже Елисейский дворец, открывают свои двери для посетителей. В этой связи президент страны Эмманюэль Макрон обратился к участникам предстоящих демонстраций не срывать праздник, сообщает в пятницу агентство France Presse.

"Хорошо, что люди выражают свое мнение, <...> но это должно быть сделано спокойно. Я призываю каждого придерживаться разумного подхода, провести все в согласии и спокойствии", - сказал глава государства, который отправился в департамент Сена и Марна, чтобы посетить дом-музей французской художницы Розы Бонер в связи с началом Дней национального наследия.

В Париже власти планируют взять под усиленный контроль целый ряд административных объектов в связи с массовыми демонстрациями, запланированными на субботу. К примеру, доступ желающих в Елисейский дворец будет осуществляться по заранее выданным пропускам для тех, кто успел записаться на посещение. В связи с возможными инцидентами и погромами из-за манифестаций "желтых жилетов" организаторы Дня национального наследия сообщили, что в последний момент были вынуждены исключить ряд крупных парижских объектов из списков для посещения. Так, будет закрыт доступ к Триумфальной арке, в особняк Счетной палаты, в Большой и Малый выставочные дворцы, в министерства образования и сельского хозяйства, а также в здание Парижской префектуры полиции.

Не менее шести различных мероприятий, связанных с протестом "желтых жилетов", привлекли внимание десятков тысяч пользователей. Организаторы двух из них призывают участников выйти на Елисейские поля, несмотря на жесткий запрет парижских властей, маршруты остальных предполагаемых маршей публично не объявлены. Еще два марша в защиту климата и социальной справедливости запланированы в Париже и Версале. Южные районы французской столицы в середине дня пересечет также колонна манифестантов, выступающих против пенсионной реформы.

Как заявил ранее префект Парижа Дидье Лаллеман, 7,5 тыс. работников силовых ведомств будут следить за соблюдением порядка в городе и его окрестностях во время акций протеста. В их число войдут мобильные отряды полицейских и жандармов, в распоряжении которых примерно 180 мотоциклов. По его мнению, меры безопасности будут приниматься такие же, как и в ходе первомайских демонстраций.